Каліфорнію охопили масштабні пожежі, є жертви: фото і відео

На півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Влада вже евакуювала понад 20 тисяч місцевих жителів, яким загрожувала небезпека.

Відповідні фото і відео публікують очевидці у соцмережах.

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Пожежа почалася вранці 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. У місті Парадайз вогонь знищив кілька тисяч будівель, жителі були змушені залишити свої оселі і рятуватися від полум'я втечею.

Відомо, що вже є жертви масштабної пожежі. Шериф округу Бьютт Корі Хоуні повідомив, що загинули кілька осіб, але їх точну кількість встановлюють. Також через вогонь в Парадайзі постраждали двоє пожежників і кілька місцевих жителів.

На даний момент пожежа поширилася на площі 3,2 тисячі гектарів. Евакуація оголошена для кількох міст округу.

Photos from my home in Chico. Hoping everyone gets out safe.#CampFire pic.twitter.com/5AWZDGM5NJ — Eric Kiesow (@_raining_tacos) 8 ноября 2018 г.

Welp, well this is my first evacuation.... My animals and myself are safe down at my parents house in Chico thankfully. But it’s so scary to imagine the rest of my belongings may be gone by the end of the day but I hope everyone gets out safe!!! #CampFire pic.twitter.com/xxTVfwb1kl — Ava Rosaire (@avarosaire5) 8 ноября 2018 г.

Though the fire looks like it’s at campus, it’s not. Smoke fills the air. Nearby towns are being evacuated due to #CampFire. Affected students, faculty, and staff are encouraged to go to BMU 210 after 11 a.m. for information and assistance. pic.twitter.com/lTKl3iHbk8 — Jason Halley (@JasonHalley_CSU) 8 ноября 2018 г.

My brother-in-law took these photos as he was evacuating. Taken near Clark rd in paradise #CampFire pic.twitter.com/B4idjrzTEX — Dani Davis (@DaniD0909) 8 ноября 2018 г.

#CampFire [update] off Camp Creek Road and Pulga Road, Jarbo Gap off Highway 70 in the Feather River Canyon is now 5,000 acres. Evacuations in progress. https://t.co/I2eyWcu8Ro pic.twitter.com/uxt3JPu8B6 — CAL FIRE (@CAL_FIRE) 8 ноября 2018 г.

#campfire from Fair street in Chico. My little heart is breaking for the Ridge. Stay safe Paradise and surrounding communities pic.twitter.com/wCXS7gE9dD — jackie (@jackieglazerr) 8 ноября 2018 г.

Breaking: Cal fire captain says that thousands of structures have been destroyed and multiple people are dead from #Campfire in Butte County, California. The captain said that the town of Paradise has been wiped out from the fire. pic.twitter.com/g18CzAQiLg — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 9 ноября 2018 г.

Pray for Paradise, we need all the help we can use right now #CampFire pic.twitter.com/m9tLikn7fo — Hunter (@FoorTheWin) 9 ноября 2018 г.

Breaking: #Campfire in Butte County is rapidly spreading and is now over 5,000 acres. Mandatory evacuation orders are in place east of Chico, California. pic.twitter.com/u9RdPzPMGf — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 8 ноября 2018 г.