Каліфорнію охопили масштабні пожежі, є жертви: фото і відео
На півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Влада вже евакуювала понад 20 тисяч місцевих жителів, яким загрожувала небезпека.
Відповідні фото і відео публікують очевидці у соцмережах.
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Пожежа почалася вранці 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. У місті Парадайз вогонь знищив кілька тисяч будівель, жителі були змушені залишити свої оселі і рятуватися від полум'я втечею.
Відомо, що вже є жертви масштабної пожежі. Шериф округу Бьютт Корі Хоуні повідомив, що загинули кілька осіб, але їх точну кількість встановлюють. Також через вогонь в Парадайзі постраждали двоє пожежників і кілька місцевих жителів.
На даний момент пожежа поширилася на площі 3,2 тисячі гектарів. Евакуація оголошена для кількох міст округу.