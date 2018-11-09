Калифорнию охватили масштабные пожары, есть жертвы: фото и видео

На севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар. Власти уже эвакуировали более 20 тысяч местных жителей, которым угрожала опасность.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

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Пожар начался утром 8 ноября, и пламя стало быстро распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. В городе Парадайз огонь уничтожил несколько тысяч зданий, жители были вынуждены покинуть свои жилища и спасаться от огня бегством.

Известно, что уже есть жертвы масштабного пожара. Шериф округа Бьютт Кори Хоуни сообщил, что погибли несколько человек, но их точное количество устанавливают. Также из-за огня в Парадайзе пострадали двое пожарных и несколько местных жителей.

На данный момент пожар распространился на площади 3,2 тысячи гектаров. Эвакуация объявлена для нескольких городов округа.

Photos from my home in Chico. Hoping everyone gets out safe.#CampFire pic.twitter.com/5AWZDGM5NJ — Eric Kiesow (@_raining_tacos) 8 ноября 2018 г.

Welp, well this is my first evacuation.... My animals and myself are safe down at my parents house in Chico thankfully. But it’s so scary to imagine the rest of my belongings may be gone by the end of the day but I hope everyone gets out safe!!! #CampFire pic.twitter.com/xxTVfwb1kl — Ava Rosaire (@avarosaire5) 8 ноября 2018 г.

Though the fire looks like it’s at campus, it’s not. Smoke fills the air. Nearby towns are being evacuated due to #CampFire. Affected students, faculty, and staff are encouraged to go to BMU 210 after 11 a.m. for information and assistance. pic.twitter.com/lTKl3iHbk8 — Jason Halley (@JasonHalley_CSU) 8 ноября 2018 г.

My brother-in-law took these photos as he was evacuating. Taken near Clark rd in paradise #CampFire pic.twitter.com/B4idjrzTEX — Dani Davis (@DaniD0909) 8 ноября 2018 г.

#CampFire [update] off Camp Creek Road and Pulga Road, Jarbo Gap off Highway 70 in the Feather River Canyon is now 5,000 acres. Evacuations in progress. https://t.co/I2eyWcu8Ro pic.twitter.com/uxt3JPu8B6 — CAL FIRE (@CAL_FIRE) 8 ноября 2018 г.

#campfire from Fair street in Chico. My little heart is breaking for the Ridge. Stay safe Paradise and surrounding communities pic.twitter.com/wCXS7gE9dD — jackie (@jackieglazerr) 8 ноября 2018 г.

Breaking: Cal fire captain says that thousands of structures have been destroyed and multiple people are dead from #Campfire in Butte County, California. The captain said that the town of Paradise has been wiped out from the fire. pic.twitter.com/g18CzAQiLg — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 9 ноября 2018 г.

Pray for Paradise, we need all the help we can use right now #CampFire pic.twitter.com/m9tLikn7fo — Hunter (@FoorTheWin) 9 ноября 2018 г.

Breaking: #Campfire in Butte County is rapidly spreading and is now over 5,000 acres. Mandatory evacuation orders are in place east of Chico, California. pic.twitter.com/u9RdPzPMGf — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 8 ноября 2018 г.