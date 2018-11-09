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      Калифорнию охватили масштабные пожары, есть жертвы: фото и видео

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      В Калифорнии бушуют масштабные лесные пожары
      В Калифорнии бушуют масштабные лесные пожары / Фото из открытых источников

      На севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар. Власти уже эвакуировали более 20 тысяч местных жителей, которым угрожала опасность.

      Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

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      Пожар начался утром 8 ноября, и пламя стало быстро распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. В городе Парадайз огонь уничтожил несколько тысяч зданий, жители были вынуждены покинуть свои жилища и спасаться от огня бегством.

      Известно, что уже есть жертвы масштабного пожара. Шериф округа Бьютт Кори Хоуни сообщил, что погибли несколько человек, но их точное количество устанавливают. Также из-за огня в Парадайзе пострадали двое пожарных и несколько местных жителей.

      На данный момент пожар распространился на площади 3,2 тысячи гектаров. Эвакуация объявлена для нескольких городов округа.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Теги: Пожар Выборы в США Чрезвычайное положение Жертвы
      Источник: 24 Канал
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