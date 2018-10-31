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      Сотні елітних Maserati згоріли в масштабній пожежі в Італії: фото та відео

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      Сотні елітних Maserati згоріли в Італії в масштабній пожежі
      Сотні елітних Maserati згоріли в Італії в масштабній пожежі / Фото з відкритих джерел

      Масштабна пожежа виникла вночі 31 жовтня в порту Савона. Одночасно палали аж 300 суперкарів. Пожежа завдала збитків на мільйони доларів.

      Через негоду морська вода затопила порт і два термінали в порту Савона, що входять у нього, йдеться на сайті The Local.

      Читайте також: Потужні зливи в Італії: кількість жертв невпинно зростає

      Елітні Maserati згоріли через негоду
      Елітні Maserati згоріли через негоду

      Саме там і розміщувалися автівки – їх мали експортувати в країни Близького Сходу. Солона морська вода потрапила до акумуляторів машин, чим спровокувала коротке замикання, після чого відбулася низка вибухів. На щастя, люди не постраждали. 


      Нагадаємо, що негода вже кілька днів атакує Італію. По всій території країни закривають школи та університети, люди не виходять із домівок. Стихія забрала вже 11 життів.

      Теги: Транспорт Пожежа Авто Погода
      Джерело: 24 канал
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