Сотні елітних Maserati згоріли в масштабній пожежі в Італії: фото та відео

Масштабна пожежа виникла вночі 31 жовтня в порту Савона. Одночасно палали аж 300 суперкарів. Пожежа завдала збитків на мільйони доларів.

Через негоду морська вода затопила порт і два термінали в порту Савона, що входять у нього, йдеться на сайті The Local.

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Елітні Maserati згоріли через негоду

Саме там і розміщувалися автівки – їх мали експортувати в країни Близького Сходу. Солона морська вода потрапила до акумуляторів машин, чим спровокувала коротке замикання, після чого відбулася низка вибухів. На щастя, люди не постраждали.



Нагадаємо, що негода вже кілька днів атакує Італію. По всій території країни закривають школи та університети, люди не виходять із домівок. Стихія забрала вже 11 життів.