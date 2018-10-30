Потужні зливи в Італії: кількість жертв невпинно зростає

Італія потерпає від негоди. Вже другу добу сильні вітри та зливи атакують країну. Люди одягають гумові черевики та намагають зайвий раз не виходити з домівок.

Меблі, дерева, іграшки та сміття: все змішалося у невпинному потоці. У Венеції вода затопила 75 відсотків міста. Місцями – до півтора метра. Такої ситуації тут не було останні 6 років. Влада міста переживає, що потоп може досягти рівня 1966 року. Тоді вода у місті піднялася на безпрецедентні майже два метри.

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"Сьогоднішня погода у Венеції абсолютно незвична. Більшість районів міста затоплено. На території навколо площі Сан Марко надто високий рівень води: по коліно, а то й вище", – розповів житель Венеції Нейл Мейден.

Туристи одягають гумові чоботи, закохані обідають у ресторанах майже по коліно у воді. Продавці зляться, адже стихія принесла величезні збитки, адже їхні товари просто плавають по магазинах.

Венеційський марафон фактично перетворився на заплив. Спортсмени таки вирішили брати участь, попри водяні перешкоди.

Я сподівався добре провести час на марафоні. Поки не побачив оце,

– сказав учасник марафону Девід Джонсон.

The winning time at the Venice Marathon was 2:13 pic.twitter.com/dsfDzl7nbb — FloTrack (@FloTrack) 30 жовтня 2018 р.

Від сильної негоди у країні загинуло дев'ятеро людей. Чотирьох придавило деревами у Римі. Ще четверо померли – в області Калакбрія. Дощі там причинили зсув ґрунту. Також одна людина загинула на вітрильній яхті, яку знесло сильною течією.

Через потужну стихію закриваються школи й припиняють роботу університети, люди не виходять на роботу. Штормові попередження оголошені на півночі та в центральній частині, а також на Сицилії. Влада закликає людей залишатися в домівках. І туристам краще поки утриматися від поїздок до цієї середземноморської країни.