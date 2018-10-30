Мощные ливни в Италии: количество жертв неуклонно растет

Италия страдает от непогоды. Уже вторые сутки сильные ветры и ливни атакуют страну. Люди обувают резиновые ботинки и стараются лишний раз не выходить из домов.

Мебель, деревья, игрушки и мусор: все смешалось в неустанном потоке. В Венеции вода затопила 75 процентов города. Местами – до полутора метра. Такой ситуации здесь не было последние 6 лет. Власти города переживают, что потоп может достичь уровня 1966 года. Тогда вода в городе поднялась на беспрецедентные почти два метра.

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"Сегодняшняя погода в Венеции совершенно необычная. Большинство районов города затоплены. На территории вокруг площади Сан Марко слишком высокий уровень воды по колено, а то и выше", – рассказал житель Венеции Нейл Мэйден.

Туристы обувают резиновые сапоги, влюбленные обедают в ресторанах почти по колено в воде. Продавцы злятся, ведь стихия принесла огромные убытки, ведь их товары просто плавают по магазинам.

Венецианский марафон фактически превратился в заплыв. Спортсмены таки решили участвовать, несмотря на водные преграды.

Я надеялся хорошо провести время на марафоне. Пока не увидел это,

– сказал участник марафона Дэвид Джонсон.

The winning time at the Venice Marathon was 2:13 pic.twitter.com/dsfDzl7nbb — FloTrack (@FloTrack) 30 жовтня 2018 р.

От сильной непогоды в стране погибли девять человек. Четырех придавило деревьями в Риме. Еще четверо умерли – в области Калакбрия. Дожди там причинили оползень. Также один человек погиб на парусной яхте, которую снесло сильным течением.

Из-за мощной стихии закрываются школы и прекращают работу университеты, люди не выходят на работу. Штормовые предупреждения объявлены на севере и в центральной части, а также на Сицилии. Власть призывает людей оставаться в домах. И туристам лучше пока воздержаться от поездок в эту средиземноморскую страну.