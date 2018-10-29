Сильні зливи затоплюють Італію – закрили сотні шкіл, є жертви: фото та відео

Через потужні зливи в Італії закрили сотні шкіл країни, а у Венеції опади затопили 70 % міста. Внаслідок негоди загинули щонайменше 4 людини.

Про це повідомляє AP.

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Так, 29 жовтня влада Венеції заявила, що під водою опинилися 75% міста. Наразі висота води сягнула позначки 156 сантиметрів над рівнем моря. Синоптики прогнозують, що найближчим часом вода може піднятися навіть до 160 сантиметрів.

Видання зазначає, що негода забрала життя чотирьох людей. Так, двоє осіб загинули в результаті падіння дерева на їхній автомобіль у комуні Фрозіноне в області Лаціо.

У цій же області дерево також впало на автомобіль, спричинивши загибель однієї людини і серйозно поранивши другу. Неподалік від Неаполя зламане дерево впало на 21-річного чоловіка, що йшов вулицею. Він помер у лікарні.

Alle 14.25 registrati 152 centimetri di acqua alta. Previsto un picco di 160 per le 15. TUTTI I DETTAGLI --> https://t.co/xYFt8TAct0 pic.twitter.com/2btqJ4A37D — VeneziaToday (@veneziatoday) 29 жовтня 2018 р.

Влада країни оголосила штормові попередження, а також закрила сотні навчальних закладів. Найвищий рівень штормового попередження станом на понеділок оголошено в Лігурії, Ломбардії, Фріулі, Венето і Тренто на півночі країни та Абруццо в центральній частині, а також на Сицилії. У регіонах перекрили дороги.

Востаннє такий виксокий рівень води у Венеції, як зараз, спостерігався у листопаді 2012 року. До 160 сантиметрів вода у Венеції востаннє підіймалася у грудні 1979 року.

Губернатор області Венето Лука Дзайя заявив, що масштаб повені може досягнути рівня 1966 року, коли затопило Венецію та Флоренцію.

Нагадаємо, нещодавно сильні зливи спричинили повені у Краснодарському краї Росії. Через негоду там загинули щонайменше шестеро осіб.