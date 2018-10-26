Смертельна повінь у Росії: загинули щонайменше шестеро осіб

Сильні зливи спричинили повені у Краснодарському краї Росії, щонайменше шестеро осіб загинули.

Тіла жертв знайшли в Туапсинському й Апшеронському районах краю, про це повідомив міністр надзвичайних ситуацій цього російського регіону Сергій Капустін.

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У Туапсинському й Апшеронському районах, а також у місті Сочі, введено надзвичайно стан. Підтопленими залишаються 1800 будинків. Відтак майже шість тисяч осіб перебувають в зоні ризику.

Внаслідок повені у Сочі обвалився міст через річку Макопсе. Відтак на цій ділянці перерване автомобільне сполучення. Через повінь відімкнули електро- та водопостачання.

Підприємці ж вирішили нажитись на горі. Ціни на питну воду та продукти різко злетіли, а на автозаправках виник ажіотаж.

Рятувальники наразі займаються евакуацією потерпілих з небезпечних зон.