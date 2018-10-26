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      Смертельное наводнение в России: погибли по меньшей мере шесть человек

      228 Читати новину українською
      Краснодарский край
      Краснодарский край / Фото из соцсетей

      Сильные ливни вызвали наводнения в Краснодарском крае России, по меньшей мере шесть человек погибли.

      Тела жертв нашли в Туапсинском и Апшеронском районах края, об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций этого российского региона Сергей Капустин.

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      В Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи, введено чрезвычайно положение. Подтопленными остаются 1800 домов. Почти шесть тысяч человек находятся в зоне риска.

      В результате наводнения в Сочи обвалился мост через реку Макопсе. Поэтому на этом участке прервано автомобильное сообщение. Из-за наводнения отключили электро- и водоснабжение.

      Предприниматели решили нажиться на горе. Цены на питьевую воду и продукты резко взлетели, а на автозаправках возник ажиотаж.

      Спасатели сейчас занимаются эвакуацией пострадавших из опасных зон.

      Теги: Новости России Жертвы Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Чрезвычайное положение
      Источник: 24 Канал
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