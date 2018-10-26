В России автомобильный мост обрушился в воду, есть погибший: фото и видео 18+
В российском Приморье вблизи села Осиновка под грузовиком обвалился автомобильный мост. Между фурой и плитами моста зажало легковое авто.
Об этом сообщает "ТАСС".
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Издание отмечает, что в результате обрушения моста погиб один человек. Однако пока неизвестно, кто это – водитель легковушки или пассажир.
Машина придавлена фурой и плитами, машина сплющена. Доступа к ней нет, пока не уберем фуру. На месте сотрудники МЧС, глава администрации района, поселения,
– говорится в сообщении.
На произошедшем месте происшествия образовалась пробка. Детали обвала моста выясняются.
Из-за обвал моста погиб один человек/ Источник: vladnews.ru
Мост обвалился под весом грузовика / источник: vladnews.ru