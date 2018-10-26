У Росії автомобільний міст обвалився у воду, є загиблий: фото та відео 18+

У російському Примор'ї поблизу села Осинівка під вантажівкою обвалився автомобільний міст. Між фурою і плитами мосту затисло легкове авто.

Про це повідомляє "ТАСС".

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Видання зазначає, що внаслідок обвалу мосту загинула одна людина. Однак наразі невідомо, хто це – водій легковика чи пасажир.

Машина придавлена фурою і плитами, машина сплющена. Доступу до неї немає, поки не приберемо фуру. На місці співробітники МНС, голова адміністрації району, поселення,

– мовиться у повідомленні.

На події місці події утворився затор. Деталі обвалу мосту з'ясовуються.



Через обвал мосту загинула одна людина/ Джерело: vladnews.ru





Міст обвалився під вагою вантажівки/ Джерело: vladnews.ru