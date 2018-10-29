Сильные ливни затапливают Италию – закрыли сотни школ, есть жертвы: фото и видео

Из-за мощных ливней в Италии закрыли сотни школ страны, а в Венеции осадки затопили 70% города. В результате непогоды погибли по меньшей мере 5 человек в разных регионах.

Об этом сообщает DW.

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Так, 29 октября власти Венеции заявили, что под водой оказались 70% города. Сейчас высота воды достигла отметки 149 сантиметров над уровнем моря. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время вода может подняться даже до 160 сантиметров.

Четыре человека погибли в области Калабрия из-за оползня, который спровоцировали дожди. Еще один человек погиб в порту Катандзаро после того, как парусную яхту снесло сильным течением.

Alle 14.25 registrati 152 centimetri di acqua alta. Previsto un picco di 160 per le 15. TUTTI I DETTAGLI --> https://t.co/xYFt8TAct0 pic.twitter.com/2btqJ4A37D — VeneziaToday (@veneziatoday) 29 жовтня 2018 р.

Власти страны объявили штормовые предупреждения, а также закрыли сотни учебных заведений. Самый высокий уровень штормового предупреждения по состоянию на понедельник объявлен в Лигурии, Ломбардии, Фриули, Венето и Тренто на севере страны и Абруццо в центральной части, а также на Сицилии. В регионах перекрыли дороги.

Последний раз такой виксокий уровень воды в Венеции, как сейчас, наблюдался в ноябре 2012 года. До 160 сантиметров вода в Венеции в последний раз поднималась в декабре 1979 года.

Губернатор области Венето Лука Дзайя заявил, что масштаб наводнения может достичь уровня 1966 года, когда затопило Венецию и Флоренцию.

Напомним, недавно сильные ливни вызвали наводнение в Краснодарском крае. Из-за непогоды погибли по меньшей мере шесть человек.