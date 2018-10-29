Сильные ливни затапливают Италию – закрыли сотни школ, есть жертвы: фото и видео
Из-за мощных ливней в Италии закрыли сотни школ страны, а в Венеции осадки затопили 70% города. В результате непогоды погибли по меньшей мере 5 человек в разных регионах.
Об этом сообщает DW.
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Так, 29 октября власти Венеции заявили, что под водой оказались 70% города. Сейчас высота воды достигла отметки 149 сантиметров над уровнем моря. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время вода может подняться даже до 160 сантиметров.
Четыре человека погибли в области Калабрия из-за оползня, который спровоцировали дожди. Еще один человек погиб в порту Катандзаро после того, как парусную яхту снесло сильным течением.
Власти страны объявили штормовые предупреждения, а также закрыли сотни учебных заведений. Самый высокий уровень штормового предупреждения по состоянию на понедельник объявлен в Лигурии, Ломбардии, Фриули, Венето и Тренто на севере страны и Абруццо в центральной части, а также на Сицилии. В регионах перекрыли дороги.
Последний раз такой виксокий уровень воды в Венеции, как сейчас, наблюдался в ноябре 2012 года. До 160 сантиметров вода в Венеции в последний раз поднималась в декабре 1979 года.
Губернатор области Венето Лука Дзайя заявил, что масштаб наводнения может достичь уровня 1966 года, когда затопило Венецию и Флоренцию.
Напомним, недавно сильные ливни вызвали наводнение в Краснодарском крае. Из-за непогоды погибли по меньшей мере шесть человек.