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Знову потужний землетрус у Індонезії: повідомили про загрозу цунамі

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Знову потужний землетрус у Індонезії
Знову потужний землетрус у Індонезії / Фото з відкритих джерел

На островах Балі та Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 7 балів. Це вже друга серія поштовхів за тиждень, і цього разу – потужніша. Влада країни повідомила населення про загрозу цунамі.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Джерело поштовхів розташоване на глибині 15 кілометрів на північному березі Ломбока. Поки що інформації про постраждалих не надходило.

Декілька секунд відчувались поштовхи на Балі – перелякані люди вибігали з ресторанів, готелів та осель. Влада наразі закликає людей не панікувати.

Нагадаємо, у вівторок, 31 липня, рятувальники евакуювали 540 туристів з вулкана Рінджані на острові Ломбок в Індонезії, де ті були заблоковані внаслідок землетрусу магнітудою у майже сім балів.

Теги: Жертви Землетрус Індонезія
Джерело: 24 Канал
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