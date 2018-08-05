Знову потужний землетрус у Індонезії: повідомили про загрозу цунамі

На островах Балі та Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 7 балів. Це вже друга серія поштовхів за тиждень, і цього разу – потужніша. Влада країни повідомила населення про загрозу цунамі.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Джерело поштовхів розташоване на глибині 15 кілометрів на північному березі Ломбока. Поки що інформації про постраждалих не надходило.

Декілька секунд відчувались поштовхи на Балі – перелякані люди вибігали з ресторанів, готелів та осель. Влада наразі закликає людей не панікувати.

Нагадаємо, у вівторок, 31 липня, рятувальники евакуювали 540 туристів з вулкана Рінджані на острові Ломбок в Індонезії, де ті були заблоковані внаслідок землетрусу магнітудою у майже сім балів.