Потужний землетрус в Індонезії: евакуйовано понад півтисячі альпіністів
У вівторок, 31 липня, рятувальники евакуювали 540 туристів з вулкана Рінджані на острові Ломбок в Індонезії, де ті були заблоковані.
Про це повідомляє агентство France-Presse (AFP).
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Представник місцевої служби наголосив, що евакуйовано 543 туристів. На щастя, їхньому здоров'ю нічого не загрожує.
Як зазначає видання, пошуки шести альпіністів, які зникли в горах, тривають.
Нагадаємо, 29 липня на острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Внаслідок чого понад 500 альпіністів і туристів опинилися заблокованими на горі Рінджані після потужного землетрусу.
Джерело: 24 Канал
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