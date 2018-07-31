10:39
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Потужний землетрус в Індонезії: евакуйовано понад півтисячі альпіністів

148 Читать новость на русском
Потужний землетрус в Індонезії
Потужний землетрус в Індонезії / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 31 липня, рятувальники евакуювали 540 туристів з вулкана Рінджані на острові Ломбок в Індонезії, де ті були заблоковані.

Про це повідомляє агентство France-Presse (AFP).

Читайте також: Погодні катаклізми б'ють рекорди: кількість жертв на усіх континентах зростає

Представник місцевої служби наголосив, що евакуйовано 543 туристів. На щастя, їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Як зазначає видання, пошуки шести альпіністів, які зникли в горах, тривають.

Нагадаємо, 29 липня на острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Внаслідок чого понад 500 альпіністів і туристів опинилися заблокованими на горі Рінджані після потужного землетрусу.

Теги: Індонезія Землетрус Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Кобзон похизувався, як Путін "вилікує" його від санкцій
 9 липня 2015 , 06:01 2
Ураган "Ірма": стало відомо, які фейки поширюють про руйнівну стихію
 8 вересня 2017 , 00:36
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук