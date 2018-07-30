Землетрус в Індонезії: у пастку потрапили півтисячі альпіністів

В Індонезії на курортному острові Ламбок понад 500 альпіністів і туристів опинилися заблокованими на горі Рінджані після потужного землетрусу.

Про це повідомляє The Guardian.

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Повідомляється, рятувальники вже вирушили на допомогу альпіністам. Відповідальність за операцію зі спасіння поклали на національний парк гори Рінджані.

Korban meninggal dunia warga negara Malaysia (a.n. Siti Nur Ismawida, 30 tahun) akibat gempabumi di Lombok Timur disebabkan tertimpa dinding rumah yang roboh. Korban bersama 17 warga Malaysia akan mendaki Gunung Rinjani. Jadi korban meninggal bukan saat mendaki. pic.twitter.com/e14qRv9r1m — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 30 июля 2018 г.

Рятуальники запевнили, що всі люди, які залишилися на горі, будуть евакуйовані протягом одного дня.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що 29 липня на острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бала.