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Землетрус в Індонезії: у пастку потрапили півтисячі альпіністів

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Землетрус в Індонезії
Землетрус в Індонезії / day.kyiv.ua

В Індонезії на курортному острові Ламбок понад 500 альпіністів і туристів опинилися заблокованими на горі Рінджані після потужного землетрусу.

Про це повідомляє The Guardian.

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Повідомляється, рятувальники вже вирушили на допомогу альпіністам. Відповідальність за операцію зі спасіння поклали на національний парк гори Рінджані.

Рятуальники запевнили, що всі люди, які залишилися на горі, будуть евакуйовані протягом одного дня.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що 29 липня на острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бала.

Теги: Індонезія Землетрус Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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