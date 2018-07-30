Землетрясение в Индонезии: в ловушку попали полтысячи альпинистов
В Индонезии на курортном острове Ламбок более 500 альпинистов и туристов оказались заблокированными на горе Ринджани после мощного землетрясения.
Об этом сообщает The Guardian.
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Сообщается, спасатели уже отправились на помощь альпинистам. Ответственность за операцию по спасению возложили на национальный парк горы Ринджани.
Спасатели заверили, что все люди, которые остались на горе, будут эвакуированы в течение одного дня.
Напомним, 24 канал сообщал, что 29 июля на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.
Источник: 24 Канал
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