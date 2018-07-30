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Землетрясение в Индонезии: в ловушку попали полтысячи альпинистов

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Землетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии / day.kyiv.ua

В Индонезии на курортном острове Ламбок более 500 альпинистов и туристов оказались заблокированными на горе Ринджани после мощного землетрясения.

Об этом сообщает The Guardian.

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Сообщается, спасатели уже отправились на помощь альпинистам. Ответственность за операцию по спасению возложили на национальный парк горы Ринджани.

Спасатели заверили, что все люди, которые остались на горе, будут эвакуированы в течение одного дня.

Напомним, 24 канал сообщал, что 29 июля на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.

Теги: Чрезвычайное происшествие Землетрясение Индонезия
Источник: 24 Канал
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