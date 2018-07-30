Землетрясение в Индонезии: в ловушку попали полтысячи альпинистов

В Индонезии на курортном острове Ламбок более 500 альпинистов и туристов оказались заблокированными на горе Ринджани после мощного землетрясения.

Об этом сообщает The Guardian.

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Сообщается, спасатели уже отправились на помощь альпинистам. Ответственность за операцию по спасению возложили на национальный парк горы Ринджани.

Korban meninggal dunia warga negara Malaysia (a.n. Siti Nur Ismawida, 30 tahun) akibat gempabumi di Lombok Timur disebabkan tertimpa dinding rumah yang roboh. Korban bersama 17 warga Malaysia akan mendaki Gunung Rinjani. Jadi korban meninggal bukan saat mendaki. pic.twitter.com/e14qRv9r1m — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 30 июля 2018 г.

Спасатели заверили, что все люди, которые остались на горе, будут эвакуированы в течение одного дня.

Напомним, 24 канал сообщал, что 29 июля на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.