Один из островов Индонезии всколыхнуло землетрясение

Геологическая служба США сообщила о том, что на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.

Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

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Отмечается, что никакой информации о жертвах или разрушениях нет. Также нет информации о цунами.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,5 километра.

Население острова Ломбок составляет 3 миллиона человек.

Напомним, в воскресенье, 22 июля, в районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.