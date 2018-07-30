Погодні катаклізми б'ють рекорди: кількість жертв на усіх континентах зростає

Світ потерпає від природних катастроф. Лише за минулий місяць негода у світі побила понад сотню історичних рекордів. Витівки природи відчули на собі жителі мало не усіх континентів.

Від найбільш смертоносних за майже століття пожеж оговтуються жителі Греції. Все почалося тиждень тому, за 50 кілометрів від Афін. Полум'я поширювалось дуже швидко через сильний вітер. Десятки будинків згоріли вщент.

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Кількість загиблих від вогню збільшилась до 90 людей, ще 25 осіб зникли безвісти. Пожежники досі шукають їх на вигорілих територіях. Комунальники досі розбирають повалені дерева і вичищають бруд з вулиць. А влада продовжує розслідувати причини катастрофи.

У США жителі Каліфорнії борються з масштабними лісовими пожежами, що вирують на півночі штату. Повідомляють про щонайменше шістьох загиблих. Ще близько 40 тисяч осіб довелося евакуювати, а точна кількість зниклих безвісти невідома.

Напередодні у регіоні оголосили надзвичайний стан. Пожежі знищили більш ніж півтисячі будинків. Попри це, вогонь продовжує поширюватись. Ситуацію погіршує спека і сильні вітри.

А у М'янмі щонайменше десятеро людей загинули через повінь. Свої домівки покинули 50 тисяч осіб, велика вода поглинула великі площі сільськогосподарських угідь.

Місцеві жителі використовують човни, щоб врятуватись, допомагають їм групи волонтерів. Всього від повеней у регіоні вже постраждало близько ста тисяч людей.

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В Індонезії, на острові Ломбок, зростає число жертв і потерпілих унаслідок землетрусу, який сягнув більше ніж 6 балів. Через стихію загинули щонайменше чотирнадцять людей. Стихійне лихо зруйнувало багато будинків і пошкодило лінії електропередач. Люди опинились під завалами власних домівок. Рятувальна операція та пошуки зниклих тривають.