Жахливі повені забрали життя 10 людей

У М'янмі через потужні повені загинули 10 людей, 54 тисячам осіб довелося покинути свої домівки.

Про це пише au.news.

Також повінь знищила урожай. Під водою опинилися гектари сільськогосподарських угідь.

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Місцеві жителі втікають від стихії на човнах. Їм допомагають волонтери на саморобних плотах.

М'янма в останні роки страждає від серйозних повеней. З початку року велика вода забрала вже близько 100 життів.