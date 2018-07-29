Жахливі повені забрали життя 10 людей
У М'янмі через потужні повені загинули 10 людей, 54 тисячам осіб довелося покинути свої домівки.
Про це пише au.news.
Також повінь знищила урожай. Під водою опинилися гектари сільськогосподарських угідь.
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Місцеві жителі втікають від стихії на човнах. Їм допомагають волонтери на саморобних плотах.
М'янма в останні роки страждає від серйозних повеней. З початку року велика вода забрала вже близько 100 життів.
Джерело: 24 Канал
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