Ужасные наводнения унесли жизни 10 человек
В Мьянме из-за мощных наводнений погибли 10 человек, 54 тысячам человек пришлось покинуть свои дома.
Об этом пишет au.news.
Также наводнение уничтожило урожай. Под водой оказались гектара сельскохозяйственных угодий.
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Местные жители бегут от стихии на лодках. Им помогают волонтеры на самодельных плотах.
Мьянма в последние годы страдает от серьезных наводнений. С начала года большая вода унесла уже около 100 жизней.
Источник: 24 Канал
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