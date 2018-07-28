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Ученые назвали устрашающие данные о температуре в этом месяце

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Человечество спровоцировало страшные изменения климата
Человечество спровоцировало страшные изменения климата / Unsplash

Только за июль ученые зафиксировали 118 исторических рекордов температур по всей планете.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на данные Национального управления океана и атмосферы.

В Японии 23 июля температура достигла 41 градуса, самой высокой отметки в истории. Рекорды были зафиксированы в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас.

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В обычно холодных Норвегии, Швеции и Финляндии температура подскочила до 32 градусов.

И в Европе, и в США с начала месяца вспыхивали мощные смертоносные пожары. В то же время других заливали аномально сильные ливни.

По словам ученых, такие перепады – последствия климатических изменений, вызванных человечеством.

У нас теперь есть очень серьезные доказательства того, что глобальные изменения климата увеличили вероятность экстремальных ситуаций, таких как жара и сильный дождь,  – сказал исследователь климата Стэнфордского университета Ноа Диффенбау.

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Теги: Новости Украины Экология
Источник: 24 Канал
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