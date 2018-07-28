Науковці назвали страхітливі дані про температуру цього місяця

Лише за липень науковці зафіксували 118 історичних рекордів температур по всій планеті.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на дані Національного управління океану та атмосфери.

У Японії 23 липня температура досягла 41 градуса, найвищої позначки в історії. Рекорди були зафіксовані у штатах США Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико та Техас.

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В зазвичай прохолодних Норвегії, Швеції та Фінляндії температура підскочила до 32 градусів.

І у Європі, і у США з початку місяця спалахували потужні смертоносні пожежі. У той же час інших заливали аномально сильні зливи.

За словами науковців, такі перепади – наслідки кліматичних змін, спричинених людством.

У нас тепер є дуже серйозні докази того, що глобальні зміни клімату збільшили імовірність екстремальних ситуацій, таких як спека та сильний дощ, – сказав дослідник клімату Стенфордського університету Ноа Диффенбау.

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