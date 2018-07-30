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Погодные катаклизмы бьют рекорды: количество жертв на всех континентах растет

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Мир страдает от природных катастроф. Только за прошлый месяц непогода в мире побила более сотни исторических рекордов. Проделки природы ощутили на себе жители почти всех континентов.

От самых смертоносных за почти столетие пожаров приходят в себя жители Греции. Все началось неделю назад, в 50 километрах от Афин. Пламя распространялось очень быстро из-за сильного ветра. Десятки домов сгорели.

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Количество погибших от огня увеличилось до 90 человек, еще 25 человек пропали без вести. Пожарные до сих пор ищут их на выгоревших территориях. Коммунальщики до сих пор разбирают поваленные деревья и вычищают грязь с улиц. А власть продолжает расследовать причины катастрофы.

В США жители Калифорнии борются с масштабными лесными пожарами, бушующими на севере штата. Сообщают о как минимум шести погибших. Еще около 40 тысяч человек пришлось эвакуировать, а точное количество пропавших без вести неизвестно.

Накануне в регионе объявили чрезвычайное положение. Пожары уничтожили более полутысячи домов. Несмотря на это, огонь продолжает распространяться. Ситуацию усугубляет жара и сильные ветры.

А в Мьянме по меньшей мере десять человек погибли из-за наводнения. Свои дома покинули 50 тысяч человек, большая вода поглотила большие площади сельскохозяйственных угодий.

Местные жители используют лодки, чтобы спастись, помогают им группы волонтеров. Всего от наводнений в регионе уже пострадало около ста тысяч человек.

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В Индонезии, на острове Ломбок, растет число жертв и пострадавших в результате землетрясения, достигшего более 6 баллов. Из-за стихии погибли по меньшей мере четырнадцать человек. Стихийное бедствие разрушило много зданий и повредило линии электропередач. Люди оказались под завалами собственных домов. Спасательная операция и поиски пропавших продолжаются.

Теги: Новости Украины Новости США Жертвы Индонезия Греция Землетрясение Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 канал
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