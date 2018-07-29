Пожары в Калифорнии: число жертв возросло до пяти человек
Лесные пожары на севере американского штата Калифорния уже унесли жизни пяти человек, в том числе и двух детей.
Об этом сообщило издание Redding Record Searchlight.
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Ранее 24 Канал сообщал о том, что на севере Калифорнии бушует огромный пожар которая унесла жизни двух человек, еще трое считали пропавшими без вести, десять тысяч человек эвакуированы.
Природный пожар Carr Fire в округе Шаста уничтожил 500 домов и повредил 75 зданий. Сейчас площадь пожара превышает 19,5 гектара, при этом только 5 процентов пожара локализованы.
Президент США Дональд Трамп в связи с лесными пожарами объявил о чрезвычайном положении в штате Калифорния.
Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний – на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысила 36 тысяч.
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