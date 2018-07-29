Пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зросло до п'яти людей

Лісові пожежі на півночі американського штату Каліфорнія вже забрали життя п'яти людей, в тому числі і двох дітей.

Про це повідомило видання Redding Record Searchlight.

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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що на півночі Каліфорнії вирує величезна пожежа яка забрала життя двох людей, ще трьох вважали зниклими безвісти, десять тисяч людей евакуювали.

Природна пожежа Carr Fire у окрузі Шаста знищив 500 будинків та пошкодив 75 будівель. Наразі площа пожежі перевищує 19,5 тисяч гектарів, при цьому лише 5 відсотків пожежі локалізовано.

Президент США Дональд Трамп у зв'язку з лісовими пожежами оголосив про надзвичайний стан у штаті Каліфорнія.

Як повідомляє Національний міжвідомчий пожежний центр США (NIFC), в країні вирують 89 лісових пожеж в 13 штатах, більшість загорянь – на північному заході країни і в штаті Аляска. За даними NIFC, площа лісових пожеж в США в 2018 році вже становить 16,7 тисячі квадратних кілометрів, число займань з початку року перевищила 36 тисяч.