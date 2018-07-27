У Краматорську під час пожежі постраждали двоє дітей
У місті Краматорськ Донецької області сталася пожежа в одній з квартир на вулиці Надії Курченко.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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Пожежа сталася у квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили на підлозі 10-річного хлопчика та 8-річну дівчинку. Діти були непритомні,
– повідомили у ДСНС.
Рятувальники винесли дітей на свіже повітря та передали їх представникам швидкої допомоги.
Наразі причина виникнення пожежі та обставини події встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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