У Краматорську під час пожежі постраждали двоє дітей

У місті Краматорськ Донецької області сталася пожежа в одній з квартир на вулиці Надії Курченко.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Пожежа сталася у квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили на підлозі 10-річного хлопчика та 8-річну дівчинку. Діти були непритомні,

– повідомили у ДСНС.

Рятувальники винесли дітей на свіже повітря та передали їх представникам швидкої допомоги.

Наразі причина виникнення пожежі та обставини події встановлюються.