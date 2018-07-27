13:10
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

"Небажана гостя": у Миколаєві змія заповзла до квартири місцевої мешканки (фото)

449 Читать новость на русском
У Миколаєві жінка виявила у своєму домі змію
У Миколаєві жінка виявила у своєму домі змію / фото з відкритих джерел

У Миколаєві на балконі своєї квартири у клітці з папугою жінка виявила змію. Місцева мешканка відразу викликала рятувальників.

Квартира жінки розташована на першому поверсі, тому змія з легкістю потрапила на відкритий балкон у помешканні, передає ДСНС у Миколаївській області.

Читайте також: Негода в Україні: знеструмленими залишаються 15 населених пунктів

26 липня о 20:17 на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що на балкон квартири на першому поверсі житлового будинку по вулиці Авангардній Інгульського району Миколаєва заповзла змія. Про це рятувальників сповістила господарка помешкання, яка і виявила "небажану гостю" в клітці з папугою,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники передали плазуна в клітці працівникам Миколаївського зоопарку.

змія ДСНС
Жителька Миколаєва знайшла в себе вдома змію

У ДСНС попереджають, що саме у цю пору плазуни найбільше активізуються. Рятувальники зазначають: щоб попередити зміїну атаку, слід пам'ятати, що цей вид хижаків зазвичай мешкає в заболочених місцях, на болотах, поблизу зарослих озер, ставків та в горах. Вражає те, що плазуни все менше почали боятись людей і все частіше з’являються в найнесподіваніших місцях, як, наприклад, – помешкання громадян.

У службі радять дотримуватися простих правил у разі зіткнення із плазуном: якщо ви помітили змію, замріть, дайте можливість їй відповзти, не намагайтеся взяти її в руки, пнути ногою чи фотографувати з невеликої відстані.

"Не провокуйте плазуна і не панікуйте, навіть якщо вона невеликого розміру і ззовні млява. Уникайте різких рухів, котрі її лякають. Якщо змія прийняла загрозливу позу, відступіть повільно та мирно розійдіться із нею", – додають у прес-службі.

Теги: Новини України ДСНС Новини Миколаєва
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
сьогодні, 13:01 Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
Ірина Лаб'як 730
Венесуэльское будущее для России и Путина
сьогодні, 12:02 Венесуэльское будущее для России и Путина
Злой Одессит
Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
сьогодні, 11:01 Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
Тетяна Бучок 1085
Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
сьогодні, 10:00 Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
7593
Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
сьогодні, 09:01 Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
Уляна Корицька
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ворог суттєво посилив атаки: українські бійці зазнали втрат
 11 листопада 2016 , 10:32
ООН оприлюднила шокуючі дані про кількість українок, які страждають від домашнього насилля
25 листопада 2017 , 19:43
Півзахисник "Шахтаря" поділився очікуваннями від нового формату чемпіонату
 19 липня 2016 , 21:43
Знаменитого тренера засікли на базі "Динамо"
 18 листопада 2016 , 17:51
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук