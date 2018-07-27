"Небажана гостя": у Миколаєві змія заповзла до квартири місцевої мешканки (фото)

У Миколаєві на балконі своєї квартири у клітці з папугою жінка виявила змію. Місцева мешканка відразу викликала рятувальників.

Квартира жінки розташована на першому поверсі, тому змія з легкістю потрапила на відкритий балкон у помешканні, передає ДСНС у Миколаївській області.

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26 липня о 20:17 на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що на балкон квартири на першому поверсі житлового будинку по вулиці Авангардній Інгульського району Миколаєва заповзла змія. Про це рятувальників сповістила господарка помешкання, яка і виявила "небажану гостю" в клітці з папугою,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники передали плазуна в клітці працівникам Миколаївського зоопарку.



Жителька Миколаєва знайшла в себе вдома змію

У ДСНС попереджають, що саме у цю пору плазуни найбільше активізуються. Рятувальники зазначають: щоб попередити зміїну атаку, слід пам'ятати, що цей вид хижаків зазвичай мешкає в заболочених місцях, на болотах, поблизу зарослих озер, ставків та в горах. Вражає те, що плазуни все менше почали боятись людей і все частіше з’являються в найнесподіваніших місцях, як, наприклад, – помешкання громадян.

У службі радять дотримуватися простих правил у разі зіткнення із плазуном: якщо ви помітили змію, замріть, дайте можливість їй відповзти, не намагайтеся взяти її в руки, пнути ногою чи фотографувати з невеликої відстані.

"Не провокуйте плазуна і не панікуйте, навіть якщо вона невеликого розміру і ззовні млява. Уникайте різких рухів, котрі її лякають. Якщо змія прийняла загрозливу позу, відступіть повільно та мирно розійдіться із нею", – додають у прес-службі.