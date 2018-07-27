Негода в Україні: знеструмленими залишаються 15 населених пунктів
В Україні залишаються знеструмленими 15 населених пунктів у двох областях України.
Так, грози та шквали спричини спрацювання системи захисту ліній електропередач у двох областях, інформує прес-служба ГУ ДСНС України.
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Відомо, що наразі без електроенергії залишаються 5 населених пуктів у Запорізькій області та 10 у Черкаській.
Повідомляється, що до робіт з відновлення електропостачання залучили бригади місцевих обленерго.
Джерело: 24 канал
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