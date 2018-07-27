Непогода в Украине: обесточенными остаются 15 населенных пунктов

В Украине остаются обесточенными 15 населенных пунктов в двух областях Украины.

Так, грозы и шквалы повлекли срабатывания системы защиты линий электропередач в двух областях, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

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Известно, что сейчас без электроэнергии остаются 5 населенных пунктов в Запорожской области и 10 в Черкасской.

Сообщается, что к работам по восстановлению электроснабжения привлекли бригады местных облэнерго.