10:36
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
  • понедельник
    29°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, 26 июля
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Непогода в Украине: обесточенными остаются 15 населенных пунктов

20 Читати новину українською
Без света в Украине остаются 15 населенных пунктов
Без света в Украине остаются 15 населенных пунктов / Фото из открытых источников

В Украине остаются обесточенными 15 населенных пунктов в двух областях Украины.

Так, грозы и шквалы повлекли срабатывания системы защиты линий электропередач в двух областях, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

Читайте также: Разрушительные ливни в Украине: какие регионы пострадали больше всего

Известно, что сейчас без электроэнергии остаются 5 населенных пунктов в Запорожской области и 10 в Черкасской.

Сообщается, что к работам по восстановлению электроснабжения привлекли бригады местных облэнерго.

Теги: Непогода в Украине Новости Украины ГСЧС Электроэнергия
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скниловская трагедия – самая масштабная в истории авиашоу: инфографика
сегодня, 10:00 Скниловская трагедия – самая масштабная в истории авиашоу: инфографика
7947
Что посмотреть в кино в августе – Топ-5 самых ожидаемых фильмов
сегодня, 09:00 Что посмотреть в кино в августе – Топ-5 самых ожидаемых фильмов
Уляна Корицька
Коронація доганою: п'ять найгучніших розслідувань НАБУ, які були знищені Назаром Холодницьким
сегодня, 09:00 Коронація доганою: п'ять найгучніших розслідувань НАБУ, які були знищені Назаром Холодницьким
Віталій Шабунін
Захарченко заборонив випускати за межі "ДНР" боржників за комуналку
сегодня, 08:03 Захарченко заборонив випускати за межі "ДНР" боржників за комуналку
Олексій Чибісов
Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
сегодня, 08:01 Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Азаров: Не могу предположить, что Кучма мог дать команду убить Гонгадзе
 25 марта 2013 , 08:40 9
Почему уволили Госсекретаря США: версия политолога
 13 марта , 16:24
Тимощук может войти в тренерский штаб "Уфы"
 28 декабря 2016 , 16:09
Братья Суркисы и Чохонелидзе побывали на матче "Милан" – "Дженоа"
 18 марта 2017 , 23:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук