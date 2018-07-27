"Нежелательная гостя": в Николаеве змея заползла в квартиру местной жительницы (фото)

В Николаеве на балконе своей квартиры в клетке с попугаем женщина обнаружила змею. Местная жительница сразу вызвала спасателей.

Квартира женщины расположена на первом этаже, поэтому змея с легкостью попала на открытый балкон, передает ГСЧС в Николаевской области.

Читайте также: Непогода в Украине: обесточенными остаются 15 населенных пунктов

26 июля в 20:17 на линию "101" поступило сообщение о том, что на балкон квартиры на первом этаже жилого дома по улице Авангардной Ингульского района Николаева заползла змея. Об этом спасателям сообщила хозяйка квартиры, которая и обнаружила "нежелательную гостю" в клетке с попугаем,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели передали пресмыкающегося в клетке работникам Николаевского зоопарка.

Жительница Николаева нашла у себя дома змею

В ГСЧС предупреждают, что именно в это время пресмыкающиеся больше всего активизируются. Спасатели отмечают: чтобы предупредить змеиную атаку, следует помнить, что этот вид хищников обычно обитает в заболоченных местах, на болотах, вблизи заросших озер, прудов и в горах. Поражает то, что пресмыкающиеся все меньше стали бояться людей и все чаще появляются в самых неожиданных местах, как, например, – жилища граждан.

В службе советуют придерживаться простых правил при столкновении с пресмыкающимся: если вы заметили змею, замрите, дайте возможность ей отползти, не пытайтесь взять ее в руки, пнуть ногой или фотографировать с небольшого расстояния.

"Не провоцируйте пресмыкающегося и не паникуйте, даже если оно небольшого размера и снаружи вялое. Избегайте резких движений, которые его пугают. Если змея приняла угрожающую позу, отступите медленно и мирно разойдитесь с ней", – добавляют в пресс-службе.