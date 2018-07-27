В Краматорске во время пожара пострадали двое детей

В городе Краматорск Донецкой области произошел пожар в одной из квартир на улице Надежды Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: "Нежелательная гостя": в Николаеве змея заползла в квартиру местной жительницы (фото)

Пожар произошел в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома. При проведении разведки пожарные обнаружили на полу 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети были без сознания,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели вынесли детей на свежий воздух и передали их представителям скорой помощи.



Сейчас причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.