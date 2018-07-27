В Краматорске во время пожара пострадали двое детей
В городе Краматорск Донецкой области произошел пожар в одной из квартир на улице Надежды Курченко.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Пожар произошел в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома. При проведении разведки пожарные обнаружили на полу 10-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети были без сознания,
– сообщили в ГСЧС.
Спасатели вынесли детей на свежий воздух и передали их представителям скорой помощи.
Сейчас причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник: 24 Канал
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