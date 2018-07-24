Япония страдает от жары в свыше 40 градусов: тысячи людей в больницах

Непомерная жара в Японии унесла 40 жизней. Тысячи людей находятся в больницах. Сотни карет скорой на улицах стали привычным явлением для японцев на этой неделе. Медики прогнозируют, что ситуация в ближайшее время не улучшится.

В целом в больницу забрали более 12 тысяч японцев, главной причиной госпитализации являются тепловые удары. Температура достигла 41 градуса по Цельсию. А это – рекордный показатель за 2018 год.

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По данным Токийского пожарного департамента, ежедневно на помощь отправляются свыше трех тысяч карет скорой помощи. Люди спасаются, как могут – носят головные уборы, ходят под зонтами.



Японцы спасаются от жары под зонтиками

Власть страны призывает японцев не выходить из дома, пить больше прохладительных напитков и не выходить на улицу без крайней необходимости.



Прятаться от солнца и пить воду – единственное спасение от жары

"В последнее время жара здесь такая, будто мы все находимся в сауне. На самом деле мы ничего не можем сделать. Разве рекомендуем гражданам соблюдать правила безопасности", – отметила губернатор Токио Юрико Койке.

Ожидается, что жаркая погода в Японии продержится до первых дней августа.