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Аномальная жара: в Японии зафиксировали температурный рекорд

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Аномальная жара в Японии
Аномальная жара в Японии / GettyImages

23 июля в Японии была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений в этой стране – 41,1 градуса по Цельсию. Аномальная жара в июле уже унесла жизни по меньшей мере 15 жителей этой азиатской страны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местный телеканал NHK.

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Температурный рекорд зафиксирован в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио. В самой японской столице температура в понедельник достигала 40,8 градуса по Цельсию.

Жара повлекла также резкий рост цен (на 13%) на электроэнергию – до 17,13 иен (4,24 гривны) за один кВт•час. Это вызвано активным использованием кондиционеров в домах и офисах.

Отметим, что в начале июля Япония серьезно пострадала от ливней, которые вызвали наводнения и оползни – в результате погибло около двух сотен людей.

Теги: Япония Погода
Источник: 24 Канал
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