Мощные ливни в Японии унесли жизни уже по меньшей мере 200 человек

В Японии не прекращаются мощные ливни. Они вызвали массовые затопления и оползни в западной части страны, число погибших возросло до по меньшей мере 200 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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12 июля об этом сообщило правительство Японии. По их данным, еще примерно десяток людей считаются пропавшими без вести.

Высокая вода размыла дороги и разрушила мосты, большинство погибших оказались под завалами собственных домов. А оставить свои дома были вынуждены почти два миллиона человек. Сейчас около 10 тысяч человек живут во временных жилищах.

Кроме того, сотни тысяч японцев сейчас без питьевой воды и электроэнергии. К спасательным операциям привлечены десятки тысяч пожарных и полицейских.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ вынужден отказаться от запланированного зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за ливней, которые уже унесли жизни сотен людей.