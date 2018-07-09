Премьер Японии отменил зарубежные поездки из-за мощных наводнений

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вынужден отказаться от запланированного зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за ливней, которые уже унесли жизни сотен людей.

Об этом сообщает телеканал NHK.

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По предварительной информации, количество погибших от наводнений и оползней, вызванных ливнями, превысило 100 человек.

Известно, что премьер-министр планировал посетить Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет. В частности, в Бельгии Синдзо Абэ должен был принять участие в подписании соглашения о свободной торговле между ЕС и Японией, а во Франции – провести переговоры с главой французского государства Эммануэлем Макроном.

Однако премьер принял решение управлять развитием мер по борьбе со стихийным бедствием. Он уже обсудил с кризисным штабом помощь пострадавшим и выделение средств на восстановление районов, подвергшихся удару стихии.

Тем временем, метеорологи опасаются, что ливневые дожди, которые обрушились в конце прошлой недели на центральные и юго-западные районы страны, могут продолжиться.

Напомним, в префектурах Хиросима, Окаяма, Ямагути и Эхимэ мощная непогода вызвала оползни. Большинство погибших оказались под обломками собственных домов. Уже погибли более 70 человек, свыше 40 человек считаются пропавшими.