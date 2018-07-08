"Смертельные" ливни: в Японии из-за непогоды уже погибли более 70 человек

После того, как мощные ливни вызвали массовые затопления и оползни в западной части Японии, уже погибло более 70 человек, более 40 человек считаются пропавшими.

Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

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В префектуре Окаяма, одном из наиболее пострадавших районов, спасатели сняли с крыш затопленных домов более тысячи человек.

Два миллиона людей было приказано эвакуировать. Официальный представитель японского метеорологического агентства заявил на пресс-конференции: "ситуация с чрезвычайной опасностью". Премьер-министр Шинцо Аб сказал, что спасатели "работают против времени".

Есть еще много без вести пропавших людей, а другие – нуждаются в помощи",

– заявил премьер-министр.

"70 погибших, десятки без вести пропавших после наводнений", – говорится в сообщении.

Спасатели розширили свои поиски, им также помогают 54 000 сотрудников милиции, пожарных ведомств, Сил самообороны и береговой охраны Японии.

Напомним, в префектурах Хиросима, Окаяма, Ямагути и Эхимэ мощная непогода вызвала оползни. Большинство погибших оказались под обломками собственных домов.