"Смертельні" повені: в Японії через негоду вже загинуло понад 70 осіб
Після того, як потужні зливи спричинили масові затоплення та зсуви в західній частині Японії, вже загинуло більше 70 осіб, більше 40 людей вважаються зниклими.
Про це повідомило інформаційне агентство Kyodo.
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В префектурі Окаяма, одному з найбільш постраждалих районів, рятувальники зняли з дахів затоплених будинків більше тисячі осіб.
Два мільйона людей було наказано евакуювати. Офіційний представник японського метеорологічного агентства заявив на прес-конференції: "Це ситуація з надзвичайною небезпекою". Прем'єр-міністр Шинцо Аб сказав, що рятувальники "працюють проти часу".
Є ще багато безвісти зниклих людей, а інші – потребують допомоги",
– заявив прем'єр-міністр.
"70 загиблих, десятки безвісти зниклих після повеней", – йдеться в дописі.
Рятувальники розширили свої пошуки, їм також допомагають 54 000 співробітників міліції, пожежних відомств, Сил самооборони та берегової охорони Японії.
Нагадаємо, у префектурах Хіросіма, Окаяма, Ямагуті та Ехіме потужна негода спричинила зсуви ґрунту. Більшість загиблих опинилися під уламками власних домівок.