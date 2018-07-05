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00:24, 4 липня
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"Історичні" дощі в Японії: евакуйовують сотні тисяч людей з околиць Кіото

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Наслідки сильних дощів в Японії
Наслідки сильних дощів в Японії / usnews.com

В Японії з околиць Кіото наказали евакуюватися 160 тисячам людей. Все через сильні дощі, які метеорологи назвали "історичними".

Про це повідомляє Reuters.

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Також, за словами метеорологів, дощі можуть тривати до неділі, 8 липня. Окрім того, японців попередили про сильні вітри та ймовірні зсуви.

За інформацією інформагентства Kyodo, постраждали приблизно 16 000 людей, також повідомляється про загибель однієї людини. Телебачення транслює переповнену через дощі річку Камо в центрі Кіото.

Дивіться відео наслідків дощу в Японії

 

Теги: Японія Стихійні лиха Погода
Джерело: 24 канал
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