"Исторические" дожди в Японии: эвакуируют сотни тысяч людей из окрестностей Киото
В Японии из окрестностей Киото приказали эвакуироваться 160 тысячам человек. Все это из-за сильных дождей, которые метеорологи назвали "историческими".
Об этом сообщает Reuters.
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Также, по словам метеорологов, дожди могут продолжаться до воскресенья, 8 июля. Кроме того, японцев предупредили о сильных ветрах и вероятных оползнях.
По информации информагентства Kyodo, пострадали примерно 16 тысяч человек также сообщается о гибели одного человека. Телевидение транслирует переполненную из-за дождей реку Камо в центре Киото.
Смотрите видео последствий дождя в Японии
Источник: 24 канал
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