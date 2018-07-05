"Исторические" дожди в Японии: эвакуируют сотни тысяч людей из окрестностей Киото

В Японии из окрестностей Киото приказали эвакуироваться 160 тысячам человек. Все это из-за сильных дождей, которые метеорологи назвали "историческими".

Об этом сообщает Reuters.

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Также, по словам метеорологов, дожди могут продолжаться до воскресенья, 8 июля. Кроме того, японцев предупредили о сильных ветрах и вероятных оползнях.

По информации информагентства Kyodo, пострадали примерно 16 тысяч человек также сообщается о гибели одного человека. Телевидение транслирует переполненную из-за дождей реку Камо в центре Киото.

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