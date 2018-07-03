Аномальна спека у Японії забрала життя трьох людей, ще понад 3 тисячі – госпіталізовані

Щонайменше 3 людини загинули внаслідок потужної спеки у Японії. З тепловими ударами до лікарень звернулися 3,4 тисячі осіб.

Про це інформує Головне пожежне управління Японії, передає ТАСС.

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Загалом за тиждень в країні госпіталізували 3 473 людини, а це – в 5,2 рази більше, ніж в період з 18 по 25 червня. За цих декілька днів від аномальної спеки загинуло щонайменше 3 людини.

Зокрема, стовпчики термометрів в останні дні червня впевнено трималися вище позначки +30 градусів.

Відомо, що минулоріч від спеки загинуло 44 японця, а десятки тисяч людей госпіталізували.

У Головному пожежному управлінні Японії людй просять вживати якомога більше рідини, носити головні убори і намагатися не проводити багато часу на сонці.