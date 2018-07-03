14:23
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Аномальна спека у Японії забрала життя трьох людей, ще понад 3 тисячі – госпіталізовані

184 Читать новость на русском
Через спеку у Японії тисячі госпіталізованих
Через спеку у Японії тисячі госпіталізованих / ibtimes.com

Щонайменше 3 людини загинули внаслідок потужної спеки у Японії. З тепловими ударами до лікарень звернулися 3,4 тисячі осіб.

Про це інформує Головне пожежне управління Японії, передає ТАСС.

Читайте також: Знайдені в тайській печері діти можуть лишатися там протягом кількох місяців

Загалом за тиждень в країні госпіталізували 3 473 людини, а це – в 5,2 рази більше, ніж в період з 18 по 25 червня. За цих декілька днів від аномальної спеки загинуло щонайменше 3 людини.

Зокрема, стовпчики термометрів в останні дні червня впевнено трималися вище позначки +30 градусів.

Відомо, що минулоріч від спеки загинуло 44 японця, а десятки тисяч людей госпіталізували.

У Головному пожежному управлінні Японії людй просять вживати якомога більше рідини, носити головні убори і намагатися не проводити багато часу на сонці.

 

Теги: Японія Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук