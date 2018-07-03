Знайдені в тайській печері діти можуть лишатися там протягом кількох місяців

Як зазначила Таїландська рятувальна служба, 12 хлопців та їх футбольний тренер, які опинилися у пастці в тайській печері, можуть ще там лишатися впродовж кількох місяців. Їм потрібно буде навчитися пірнати або зачекати місяці, щоб повені відійшли.

Про це повідомив сайт ВВС.

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Зазначимо, що група була відсутня протягом дев'яти днів, перш ніж їх знайшли водолази на невеликому сухому виступі.

Наразі рятувальники борються з підйомом води, щоб принести більше поставок групі. На думку військових, їм може знадобитися їжа щонайменше протягом наступних чотирьох місяців.



Група з 12 дітей, яких знайшли в тайській печері

Для того, аби вивести дітей раніше, їх треба навчити основним навичкам пірнання. Але експерти застерігають, що для недосвідчених водолазів проходження по брудних водах, які не мають видимості, дуже небезпечне. Всі спроби відкачати воду досі не були успішними.

Лікарі з навичками дайвінгу підуть до дітей, щоб здійснити медичні огляди в найближчий час, встановити їх стан та лікувати травми.

Але навіть коли вони спробують витягнути дітей назад через милі частково затоплених тунелів буде складним завданням, а сезон дощів тільки що розпочався тут, тому рівень води підніматиметься,

– розповів кореспондент ВВС Джонатан Хед.

Рятувальні команди продовжують чистити гірську сторону в надії знайти ще один шлях до печери.