14:24
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Знайдені в тайській печері діти можуть лишатися там протягом кількох місяців

844 Читать новость на русском
Знайдені в тайській печері діти можуть лишатися там протягом кількох місяців
Знайдені в тайській печері діти можуть лишатися там протягом кількох місяців / ВВС

Як зазначила Таїландська рятувальна служба, 12 хлопців та їх футбольний тренер, які опинилися у пастці в тайській печері, можуть ще там лишатися впродовж кількох місяців. Їм потрібно буде навчитися пірнати або зачекати місяці, щоб повені відійшли.

Про це повідомив сайт ВВС.

Читайте також: У Таїланді діти заспівали пісню українського гурту "ДахаБраха": неймовірне відео

Зазначимо, що група була відсутня протягом дев'яти днів, перш ніж їх знайшли водолази на невеликому сухому виступі.

Наразі рятувальники борються з підйомом води, щоб принести більше поставок групі. На думку військових, їм може знадобитися їжа щонайменше протягом наступних чотирьох місяців.

Група з 12 дітей, яких знайшли в тайській печері
Група з 12 дітей, яких знайшли в тайській печері

Для того, аби вивести дітей раніше, їх треба навчити основним навичкам пірнання. Але експерти застерігають, що для недосвідчених водолазів проходження по брудних водах, які не мають видимості, дуже небезпечне. Всі спроби відкачати воду досі не були успішними.

Лікарі з навичками дайвінгу підуть до дітей, щоб здійснити медичні огляди в найближчий час, встановити їх стан та лікувати травми.

Але навіть коли вони спробують витягнути дітей назад через милі частково затоплених тунелів буде складним завданням, а сезон дощів тільки що розпочався тут, тому рівень води підніматиметься,
– розповів кореспондент ВВС Джонатан Хед.

Рятувальні команди продовжують чистити гірську сторону в надії знайти ще один шлях до печери.

Теги: Таїланд Діти Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 520
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сьогодні, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 775
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
601
Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
сьогодні, 08:38 Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
Євгенія Мазур 1858
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук