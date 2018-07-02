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У Таїланді знайшли дитячу футбольну команду, яка зникла в печері: відео

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У Таїланді знайшли дитячу футбольну команду, яку шукали у печерах 9 днів
У Таїланді знайшли дитячу футбольну команду, яку шукали у печерах 9 днів / Фото з відкритих джерел

У Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг.

Про це заявив губернатор провінції Чіанграй, передає ВВС.

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Усі 12 хлопців та їх футбольний тренер, які зникли дев'ять днів тому в печерах в Таїланді, були знайдені живими,
– йдеться у повідомленні.

Губернатор провінції додав, що всі 13 осіб – хлопці віком від 11 до 16 років та 25-річний тренер, наразі перебувають в безпеці. 

Рятувальники не припиняли пошуки всі дев'ять днів. Водночас, пошуково-рятувальні роботи були ускладнені через підняття рівня води і бруду.

Зазначимо, усіх їх поки не евакуювали з печери. Рятувальники зазначають, що знайшли їх і переконалися, що всі живі. Зараз для їхнього визволення з печер відкачують воду. Вже найближчим часом до підлітків та їхнього тренера вирушать водолази та лікарі, аби з’ясувати, чи готові вони до транспортування з печери.

У Таїланді знайшли зниклу в печерах дитячу футболу команду:

Нагадаємо, раніше у Таїланді тривала масштабна пошукова операція, адже в одній з місцевих печер 23 червня зникли 12 підлітків 11 – 16 років та їх 25-річний тренера з футболу.

Теги: Таїланд Діти Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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