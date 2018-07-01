На Прикарпатті загорілась електричка: пасажири вистрибували з вікон (відео)

У Коломиї Івано-Франківської області, в районі вулиць Галицький шлях і Коломийська, загорівся приміський пасажирський поїзд у складі трьох вагонів. Один вагон згорів повністю.

Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua.

Пасажирам довелося вистрибувати з вікон, оскільки весь поїзд був оповитий чорним димом.

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На місце події прибули рятувальники та швидка медична допомога.

З поїзда йшов чорний дим. Пасажири вистрибували з вікон, вибігали з дверей – всі рятувалися, як могли. На місці працювали співробітники ДСНС, бригади швидкої допомоги і рятувальники. Поки невідомо, що могло стати причиною загоряння,

– мовиться в повідомленні.

Зазначимо, що ніхто з пасажирів серйозно не постраждав, а загорання швидко ліквідували.