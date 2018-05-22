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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

На Закарпатті загорілась електричка з пасажирами

254 Читать новость на русском
Електричка
Електричка / zk.dsns.gov.ua

22 травня на Закарпатті загорілась електричка з пасажирами. Електропотяг курсував за маршрутом Королеве – Батьово.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій.

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Раптом під час зупинки на одній зі станцій машиніст помітив, що із вагона йде дим. Він одразу ж зорієнтувався і відчепив вагон-кабіну машиніста від складу потяга. Після цього разом з іншими працівниками організував евакуацію пасажирів електрички.

Завдяки такій швидкій реакції, потерпілих унаслідок пожежі немає. Чому виникло займання – наразі встановлюють. Тим часом, рух залізницею на цій ділянці повністю відновлено.

 

Теги: Новини України Новини Закарпаття Транспорт Пожежа
Джерело: 24 Канал
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