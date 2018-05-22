На Закарпатье загорелась электричка с пассажирами
22 мая на Закарпатье загорелась электричка с пассажирами. Электропоезд следовал по маршруту Королево – Батево.
Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.
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Вдруг во время остановки на одной из станций машинист заметил, что из вагона идет дым. Он сразу же сориентировался и отцепил вагон-кабину машиниста от состава поезда. После этого вместе с другими работниками организовал эвакуацию пассажиров электрички.
Благодаря такой быстрой реакции, пострадавших в результате пожара нет. Почему возникло возгорание – пока устанавливается. Между тем, движение по железной дороге на этом участке полностью восстановлено.
Источник: 24 Канал
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