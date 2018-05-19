Жахлива ДТП на Закарпатті: постраждалим ампутували кінцівки

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, водій автомобіля Mercedes перевищив швидкість і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із колоною байкерів.

Про це повідомляють на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

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Один з очевидців аварії, який разом із потерпілим їхав в колоні байкерів, розповів як все сталося.

Він підтвердив попередню версію поліції, що водій Mercedes на великій швидкості входив у поворот, перетнув суцільну смугу і збив перший мотоцикл колони.

Рівень алкоголю в крові винуватця ДТП у 10 разів перевищував норму, а лікарям Мукачівської ЦОЛ вдалося врятувати життя потерпілим, хоча чи виживуть вони – говорити поки рано, занадто важкі травми,

– повідомили місцеві ЗМІ.

У 48-річної жінки – повна травматична ампутація лівого стегна і розірвані легені. У 50-річного чоловіка – травматична ампутація лівого стегна і лівого плеча, він в дуже важкому стані. У нього вже була зупинка серця, поки його життєдіяльність підтримує апарат штучного дихання. У ще одного потерпілого зламані дві кістки лівої гомілки.