Ужасное ДТП на Закарпатье: пострадавшим ампутировали конечности

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с колонной байкеров.

Об этом сообщают на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

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Один из очевидцев аварии, который вместе с потерпевшим ехал в колонне байкеров, рассказал как все произошло.

Он подтвердил предварительную версию полиции, что водитель Mercedes на большой скорости входил в поворот, пересек сплошную полосу и сбил первый мотоцикл колонны.

Уровень алкоголя в крови виновника ДТП в 10 раз превышал норму, а врачам Мукачевской ЦОЛ удалось спасти жизнь пострадавшим, хотя выживут ли они – говорить пока рано, слишком тяжелые травмы,

– сообщили местные СМИ.

У 48-летней женщины – полная травматическая ампутация левого бедра и разорванные легкие. У 50-летнего мужчины – травматическая ампутация левого бедра и левого плеча, он в очень тяжелом состоянии. У него уже была остановка сердца, пока его жизнедеятельность поддерживает аппарат искусственного дыхания. У еще одного пострадавшего сломаны две кости левой голени.