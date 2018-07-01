На Прикарпатье загорелась электричка: пассажиры выпрыгивали из окон (видео)
В Коломые Ивано-Франковской области, в районе улиц Галицкий путь и Коломыйская, загорелся пригородный пассажирский поезд в составе трех вагонов. Один вагон сгорел полностью.
Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.
Пассажирам пришлось выпрыгивать из окон, поскольку весь поезд был окутан черным дымом.
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На место происшествия прибыли спасатели и скорая медицинская помощь.
С поезда шел черный дым. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей – все спасались, как могли. На месте работали сотрудники ГСЧС, бригады скорой помощи и спасатели. Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания,
– говорится в сообщении.
Отметим, что никто из пассажиров серьезно не пострадал, а возгорание быстро ликвидировали.