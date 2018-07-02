В Таиланде нашли детскую футбольную команду, которая исчезла в пещере: видео

В Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг.

Об этом заявил губернатор провинции Чианграй, передает ВВС.

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Все 12 ребят и их футбольный тренер, пропавшие девять дней назад в пещерах в Таиланде, были найдены живыми,

– говорится в сообщении.

Губернатор провинции добавил, что все 13 человек, ребята в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летний тренер, сейчас находятся в безопасности.

Спасатели не прекращали поиски все девять дней. В то же время поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Отметим, все они пока не эвакуированы из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все живы. Сейчас для их освобождения из пещер откачивают воду. Уже в ближайшее время к подросткам и их тренеру отправятся водолазы и врачи, чтобы выяснить, готовы ли они к транспортировке из пещеры.

В Таиланде нашли пропавшую в пещерах детскую футболу команду:

Напомним, ранее в Таиланде продолжалась масштабная поисковая операция, ведь в одной из местных пещер 23 июня исчезли 12 подростков 11 – 16 лет и их 25-летний тренера по футболу.