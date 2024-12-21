Нашим защитникам неба удалось уничтожить 57 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО

В ночь на 21 декабря россияне совершили пуск зенитной управляемой ракеты С-400 с временно оккупированной территории Донецкой области, ранее сообщали о скоростных целях. По предварительной информации от Воздушных сил, к счастью, обошлось без последствий.

Также враг атаковал 113 дронами-камикадзе типа "Шахед" и беспилотными летательными аппаратами других типов направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск. К этой минуте зафиксировано сбитие десятков вражеских воздушных целей.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 57 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях,

– говорится в сообщении.

Из-за активного противодействия сил обороны 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. В Воздушных силах добавили, что в Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто граждан, пострадавшим оказывается помощь

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



ПВО сбила 57 дронов / Инфографика Воздушных сил

В частности, над зоной ответственности ОТУ "Северск" сбиты 8 вражеских БПЛА. В то же время в пределах Черкасской области, по данным ОВА, уничтожили 4 "Шахеда". Кроме вышеупомянутого, в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны смогли сбить 2 дрона-камикадзе.