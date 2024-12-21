Нашим оборонцям неба вдалося знищити 57 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 21 грудня росіяни здійснили пуск зенітної керованої ракети С-400 з тимчасово окупованої території Донецької області, раніше повідомляли про швидкісні цілі. За попередньою інформацією від Повітряних сил, на щастя, минулося без наслідків.

Також ворог атакував 113 дронами-камікадзе типу "Шахед" та безпілотними літальними апаратами інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ. На цю хвилину зафіксовано збиття десятків ворожих повітряних цілей.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях,

– ідеться у повідомленні.

Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. У Повітряних силах додали, що у Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, постраждалим надається допомога.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



ППО збила 57 дронів / Інфографіка Повітряних сил

Зокрема, над зоною відповідальності ОТУ "Сіверськ" збито 8 ворожих БпЛА. Водночас в межах Черкаської області, за даними ОВА, знищили 4 "Шахеди". Крім вищезгаданого, у Хмельницькій області сили протиповітряної оборони змогли збити 2 дрони-камікадзе.